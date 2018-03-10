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Путин заявил, что у него нет планов менять Конституцию РФ

Политика
10 марта, 7:16 UTC+3

Заданный ведущей NBC Мегин Келли президенту вопрос касался возможного изменения лимита сроков пребывания на посту главы государства

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Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что у него нет планов изменять российскую Конституцию.

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Заданный ему вопрос касался возможного изменения лимита сроков пребывания на посту главы государства. "Думаю, я сказал вам вчера, что я никогда не менял Конституцию. И в особенности, чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день", - сказал российский лидер.

Интервью с переводом на английский язык вышло в эфир в пятницу. Вопрос ведущей NBC Мегин Келли был связан с предложенными поправками к конституции КНР, в частности, по исключению положений о том, что председатель и вице-председатель КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд.

Путин также подверг критике мнение "так называемых экспертов" из США о том, что ему нужно сохранять свой пост ради своей безопасности. "Почему вы так уверены в том, что люди, которые приходят к власти в России, после меня захотят уничтожить все, что я сделал за последние несколько лет?" - спросил президент. Он выразил уверенность в том, что в будущем к руководству страной придут те, кто захочет укрепить страну.

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