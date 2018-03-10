Путин готов к сотрудничеству с силами оппозиции, которые стремятся укрепить РФ

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готов к сотрудничеству с теми силами оппозиции, которые стремятся укрепить страну. Об этом он заявил в интервью телекомпании NBC, которое транслировалось в пятницу вечером на английском языке.

На вопрос ведущей, мог бы президент России "помиловать" Алексея Навального, чтобы он мог составить конкуренцию на выборах, Путин ответил: "Я хотел бы сотрудничать с этими людьми и готов к этому. Мы пытаемся сделать Россию более сильной, конкурентоспособной, более эффективной страной, страной, которая опирается на свои силы. Такие люди есть".

"Помиловать можно любого человека, если он этого достоин", - добавил Путин.