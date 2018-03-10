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Путин продлил срок госслужбы заместителю главы МИД Богданову

Политика
10 марта, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Михаил Богданов занимает пост замминистра иностранных дел с 2014 года

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о продлении службы заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова, несмотря на превышение возрастного лимита. Текст документа опубликован в субботу на портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу", - говорится в распоряжении.

Михаил Богданов занимает пост заместителя министра иностранных дел с 2014 года.

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Богданов, Михаил Леонидович Путин, Владимир Владимирович
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