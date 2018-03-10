В штате Флорида началось досрочное голосование на выборах президента РФ

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России началось в субботу в Орландо (штат Флорида). Как сообщили в посольстве РФ в США, волеизъявление пройдет с 08:00 до 16:00 по местному времени (16:00-24:00 мск) в помещении Русско-американского общественного центра.

Для проведения голосования на территории США 18 марта будут организованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений - в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).

Выборы президента России пройдут 18 марта. За президентский пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").