В Ростоке на севере ФРГ началось досрочное голосование на выборах президента РФ

РОСТОК /Германия/, 10 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. В немецком городе Росток (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) в субботу проходит досрочное выездное голосование на выборах президента РФ. Небольшой избирательный участок открыт с 10:00 (12:00 мск) до 16:00 (18:00 мск) в здании местного Международного культурного центра.

Желающих проголосовать принимают пять членов участковой избирательной комиссии.

"Люди настроены очень доброжелательно, идут с утра, многие с детьми", - отметил в беседе с корреспондент ТАСС член избирательной комиссии Денис Микерин. По его словам, никаких инцидентов за время работы участка зафиксировано не было. Для троих избирателей в Ростоке в силу преклонного возраста и по состоянию здоровья было организовано голосование на дому.

Помещение для проведения голосования предоставили власти города. Безопасность голосования обеспечивают два сотрудника частного охранного предприятия, на улице рядом со зданием стоит полицейская машина. Всех входящих проверяют при помощи ручных металлодетекторов, сумки досматриваются.

Как сообщила ТАСС одна из проголосовавших, об открытии участка она узнала на сайте посольства РФ в ФРГ, где предоставлена информация о выборах президента. "Я живу в небольшом городке под Ростоком, решила приехать и проголосовать. Хорошо, что организовали голосование здесь, в Берлин бы ни за что не выбралась", - рассказала она. Другой избиратель сообщил, что живет в Москве, приехал в ФРГ и не сможет вернуться в РФ до 18 марта и принять участие в выборах, поэтому проголосовал здесь досрочно, показав членам комиссии обратный билет.

О выборах президента РФ в ФРГ

Информация о выборах президента РФ распространялась в Германии через объединения соотечественников, в русских магазинах, в соцсетях, причем впервые для оповещения избирателей был использован мессенджер WhatsApp.

Досрочное голосование началось в ФРГ 4 марта в Дрездене. Оно организовано в местах компактного проживания российских граждан, сообщил пресс-атташе российского диппредставительства в ФРГ Денис Микерин. Он напомнил, что в Ростоке, сначала в бывшей ГДР, а затем, после объединения Германии, - в ФРГ действовало консульство РФ, которое закрылось в 1996 году, здесь большая русскоязычная община. При выборе городов для организации досрочного голосования учитывались обращения и пожелания представителей общины в ФРГ, отметил он.

Досрочное голосование организовано в 13 городах Германии. Помимо Дрездена и Ростока, это Баден-Баден, Вюрцбург, Ганновер, Дюссельдорф, Магдебург, Нюрнберг, Оснабрюк, Саарбрюккен, Шверин, Штутгарт и Эрфурт.

Для проведения голосования на территории Германии 18 марта будут организованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений: в посольстве РФ в ФРГ (три участка), в Генконсульствах в Бонне (четыре участка), Гамбурге (два), Лейпциге (два), Мюнхене (два) и Франкфурте-на-Майне (два).