Памфилова заявила, что ни одного кандидата уже не могут снять с выборов президента РФ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не сможет снять ни одного из кандидатов в президенты РФ после 9 марта. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала "НТВ" в субботу.

"Была такая возможность, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта. И тогда суд мог бы рассмотреть это за пять дней до выборов", - отметила Памфилова.

"Сегодня уже все - нереально. Все восемь кандидатов, которые внесены в бюллетень, они все дойдут до финишной прямой", - заключила она.

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", регистрация кандидата может быть отменена Верховным судом по заявлению ЦИК, а также по заявлению иного зарегистрированного кандидата не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Кандидаты также могут отказаться от участия в выборах президента РФ, согласно календарному плану мероприятий ЦИК, не позднее 16 марта.