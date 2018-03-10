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Памфилова заявила, что ни одного кандидата уже не могут снять с выборов президента РФ

Политика
10 марта, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

По словам главы Центризбиркома, "была такая возможность, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта"

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не сможет снять ни одного из кандидатов в президенты РФ после 9 марта. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала "НТВ" в субботу.

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"Была такая возможность, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта. И тогда суд мог бы рассмотреть это за пять дней до выборов", - отметила Памфилова.

"Сегодня уже все - нереально. Все восемь кандидатов, которые внесены в бюллетень, они все дойдут до финишной прямой", - заключила она.

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", регистрация кандидата может быть отменена Верховным судом по заявлению ЦИК, а также по заявлению иного зарегистрированного кандидата не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Кандидаты также могут отказаться от участия в выборах президента РФ, согласно календарному плану мероприятий ЦИК, не позднее 16 марта.

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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