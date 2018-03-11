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Досрочное голосование на выборах президента РФ спокойно прошло в Калифорнии и Флориде

Политика
11 марта, 1:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, марта. /ТАСС

Каких-либо инцидентов или накладок в процессе голосования не произошло

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НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России в спокойной обстановке прошло в субботу в городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Сиэтле (штат Вашингтон).

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Голосование было организовано в помещении "Культурного центра для русскоговорящих" и длилось пять часов. "Все прошло нормально, все в порядке", - уточнили в диппредставительстве, отрицательно ответив на вопрос, были ли какие-то инциденты или накладки во время голосования.

Досрочное голосование на выборах президента России также завершилось в субботу в Орландо (штат Флорида). Как сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин, волеизъявление в помещении Русско-американского общественного центра прошло без происшествий.

"Голосование в Орландо завершилось. Все прошло без происшествий. Завтра участок для досрочного голосования откроется в Майами", - проинформировал он. По словам Лахонина, "активное содействие в организации процесса и информировании избирателей играют объединения соотечественников".

"Из мест компактного проживания пожилых российских граждан, ветеранов была обеспечена доставка автобусами", - пояснил пресс-секретарь российской дипмиссии.

В день выборов президента России - 18 марта - для проведения голосования на территории США будут открыты избирательные участки в помещениях российских загранучреждений: в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас), а также организовано выездное голосование в Портленде (штат Орегон).

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