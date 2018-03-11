Досрочное голосование на выборах президента РФ впервые прошло в Северной Ирландии

ЛОНДОН, 11 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Досрочное голосование на выборах президента России впервые прошло в субботу в Северной Ирландии. Об этом ТАСС сообщил председатель участковой избирательной комиссии Иван Володин.

"В голосовании приняли участие около полусотни человек. Среди тех, кто пришел воспользоваться своим избирательным правом, было много семейных пар c детьми. Многие благодарили посольство за впервые появившуюся у них возможность проголосовать в Белфасте", - сказал он.

Как пояснил в разговоре с ТАСС член участковой избирательной комиссии Константин Шлыков, "до этого ни выборы президента РФ, ни парламентские выборы в этой административно-политической части Соединенного Королевства никогда не проводились".

При этом изначально досрочное голосование должно было состояться на неделю раньше, однако оно было перенесено из-за того, что Великобритания в начале марта оказалась во власти мощнейшего антициклона, который привел к существенным перебоям в работе транспорта и сильно усложнил жизнь жителей британских городов, столкнувшихся с последствиями несвойственных для них снегопадов. В день выборов президента России - 18 марта - на территории Великобритании избирательные участки будут открыты в посольстве в Лондоне, а также в генеральном консульстве в Эдинбурге (Шотландия).