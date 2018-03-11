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Досрочное голосование на выборах президента РФ впервые прошло в Северной Ирландии

Политика
11 марта, 2:29 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

В голосовании приняли участие около полусотни человек

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

ЛОНДОН, 11 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Досрочное голосование на выборах президента России впервые прошло в субботу в Северной Ирландии. Об этом ТАСС сообщил председатель участковой избирательной комиссии Иван Володин.

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"В голосовании приняли участие около полусотни человек. Среди тех, кто пришел воспользоваться своим избирательным правом, было много семейных пар c детьми. Многие благодарили посольство за впервые появившуюся у них возможность проголосовать в Белфасте", - сказал он.

Как пояснил в разговоре с ТАСС член участковой избирательной комиссии Константин Шлыков, "до этого ни выборы президента РФ, ни парламентские выборы в этой административно-политической части Соединенного Королевства никогда не проводились".

При этом изначально досрочное голосование должно было состояться на неделю раньше, однако оно было перенесено из-за того, что Великобритания в начале марта оказалась во власти мощнейшего антициклона, который привел к существенным перебоям в работе транспорта и сильно усложнил жизнь жителей британских городов, столкнувшихся с последствиями несвойственных для них снегопадов. В день выборов президента России - 18 марта - на территории Великобритании избирательные участки будут открыты в посольстве в Лондоне, а также в генеральном консульстве в Эдинбурге (Шотландия).

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