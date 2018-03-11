Досрочное голосование на выборах президента России проходит в шести городах Белоруссии

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Выездное досрочное голосование на выборах президента России проходит в воскресенье в шести городах Белоруссии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

По его словам, российские граждане могут досрочно проголосовать в Костюковичах, Пинске, Светлогорске, Солигорске, Молодечно и Мозыре с 10:00 до 18:00 часов по местному времени (совпадает с мск). "Выездное досрочное голосование развернуто в шести городах. Это сделано для удобства российских граждан, проживающих на удалении от избирательных участков", - сказал дипломат. Он добавил, что российский гражданин, находясь в Белоруссии, если у него есть желание проголосовать, вправе сделать это без предварительного заявления.

Также дипломат сообщил, что в Островце Гродненской области, где идет строительство АЭС, принято решение организовать досрочное голосование 15 и 16 марта. Это связано с тем, что многие россияне работают там вахтовым методом.

Всего количество участков для голосования на выборах президента России в Белоруссии увеличили в этом году с девяти до 13. "Российские граждане в день основного голосования, 18 марта, смогут проголосовать на избирательных участках в Минске, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше, Островце, Полоцке и Клецке с 08:00 до 20:00 по местному времени", - сказал Маскалев. На эти участки, по его словам, будут доставлены урны с результатами выездного досрочного голосования.

По информации МВД, зарегистрированных граждан России в Белоруссии порядка 105 тыс. Достаточное количество россиян находятся здесь в гостях, с туристическими целями. В российской дипмиссии в Белоруссии ожидают, что явка на нынешних президентских выборах будет выше, чем в 2012 году. Тогда она составила более 13,5 тыс. человек.

Выборы президента России пройдут 18 марта. За высший пост поборются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").