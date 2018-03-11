Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Диалог о мирных жителях Восточной Гуты сдвинулся с мертвой точки

Политика
11 марта, 12:05 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/ 11, марта. /ТАСС

Боевики допускают возможность вывода из района нескольких десятков мирных жителей в обмен на возможность выйти самим вместе с семьями, об этом сообщают в Центре по примирению враждующих сторон

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Bassam Khabieh

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 11 марта. /ТАСС/. Переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований о выводе мирных жителей из сирийской Восточной Гуты сдвинулись с мертвой точки: боевики рассматривают возможность вывода из района нескольких десятков мирных жителей в обмен на возможность выйти самим вместе с семьями. Об этом заявил в воскресенье журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Владимир Золотухин.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

"Центр по примирению враждующих сторон и сирийские военные продолжают переговоры с членами незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте о выводе из района мирных жителей. Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на возможность покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности", - сообщил Золотухин.

В пятницу 13 боевиков вышли из Восточной Гуты, воспользовавшись гуманитарным коридором. Они отправлены в Идлиб. "Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район, а также выйти самим. Безопасность гарантируем", - отметил генерал.

Очередная гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в воскресенье в 09:00 по местному времени (10:00 мск). В настоящее время для мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора - в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Однако террористы продолжают блокировать проходы к ним.

Смотрите также

Центр по примирению: переговоры о выходе боевиков из Восточной Гуты продолжаются

СМИ: сирийские войска освободили 60 заложников в Восточной Гуте

Из Восточной Гуты по гуманитарному коридору вышли 13 боевиков без оружия

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин: модернизация МиГ-31 шла одновременно с разработкой ракеты комплекса "Кинжал"
2
Один человек погиб и один пострадал после нападения стаи бродячих собак в Подмосковье
3
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
4
Тарасова: ученики Тутберидзе тянут за собой все мировое фигурное катание
5
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
6
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
7
Путин: документооборот между госструктурами надо перевести в цифровые формы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама