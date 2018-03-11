Путин: "место" каждой страны в мире нужно искать путем диалога, а не ультиматумами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что "место" каждой страны и ее национальных интересов в мире нужно определять не ультиматумами, а путем диалога.

"У кого чье место и где и чьи национальные интересы - нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога", - заявил он в интервью для телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях.

"Нам пытаются всегда показать, где наше место", - отметил глава государства. Отношение ряда стран к России после распада СССР Путин сравнил с уголовной средой, вспомнив кадры из фильма "Джентльмены удачи", где один осужденный говорит попавшему в камеру воспитателю детсада: "Ваше место у параши!".

"А нам не нравится это место, - подчеркнул президент. - Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса".