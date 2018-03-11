Путин: потери от распада РФ в конце 1990-х были бы больше, чем от операции в Чечне

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в конце 1990-х годов Россия стояла на пороге распада по югославскому сценарию, последствия которого для народа страны были бы более катастрофическими, чем потери от контртеррористической операции в Чечне. Такое мнение он высказал в интервью для документального фильма Андрея Кондрашова "Путин", который доступен в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Нас точно совершенно толкали бы по пути югославского распада", - заявил президент, говоря о положении дел в стране на рубеже 1990-2000-х годов. "А в этом случае страдания и русского, и других народов РФ были бы несоизмеримо больше, чем те потери, которые мы понесли в тяжелые времена конца 90-х - начале 2000-х годов во время борьбы с международным терроризмом", - добавил он.

Путин отметил, что позитивные изменения в Чечне стали возможными благодаря позиции самих жителей республики. "Важно, что люди почувствовали вкус к жизни. Это проявляется во всем", - сказал он.

"За последние лет 8-10 лет в 2,3 увеличилось количество жителей Чечни, безработица пока большая, но уже не 40%, как было", - перечислил президент. "Это в значительной степени произошло в результате настроений в самой Чечне", - убежден глава государства.

Путин об Ахмате Кадырове

Путин рассказал, как состоялся его разговор с Ахматом Кадыровым, который в 2003 году стал первым президентом Чеченской Республики. "Тот же Кадыров-старший сам пришел - его на веревке никто не тащил. А он воевал на стороне боевиков", - напомнил Путин.

"В один прекрасный день он сам попросился на беседу и сказал: "Знаете, я для себя увидел и понял, что Чечня эффективно развиваться и быть свободной может только в составе России, а те люди [сепаратисты], которые пришли, настроены радикально и с террористическим уклоном", - передал Путин суть разговора.

"Они начали подчинять чеченский народ своей воле, а это людям не понравилось. Они [жители республики] сами поняли, что лучше быть вместе с Россией", - добавил он.

Путин отметил, что поверил Кадырову и подчеркнул, что он оказался прав. "[Ахмат] Кадыров был очень искренний человек. Можно было, конечно, не верить, но я поверил, потому что он производил впечатление надежного человека, верного своему слову. Настоящий мужчина, который внушал доверие", - заявил президент.

"Как видите, не ошибся", - резюмировал он.