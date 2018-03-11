Более 500 военных досрочно проголосовали на выборах президента РФ в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Более 500 севастопольских военнослужащих досрочно проголосовали на выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе городской избирательной комиссии.

"В Севастополе 11 марта на участках №90 и №172 с 9 до 16 часов (мск - прим. ТАСС) состоялось досрочное голосование 550 военнослужащих, которые в день выборов будут за пределами страны", - сказали в избиркоме.

В комиссии уточнили, что это единственное досрочное голосование, организованное для военных в Севастополе.

В постановлении горизбиркома, которое имеется в распоряжении ТАСС, указано, что голосование было организовано по обращению командиров некоторых войсковых частей Севастопольского гарнизона.

В этом году Севастополь впервые после воссоединения с РФ в 2014 году примет участие в голосовании на выборах главы государства.

По данным городской избирательной комиссии, в городе числится более 311 тыс. избирателей.