В Белоруссии на выборах президента России досрочно проголосовали более тысячи человек

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России прошло в воскресенье в Белоруссии. В нем приняли участие более тысячи человек, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

"Все прошло в штатном режиме, без сбоев. По предварительным данным, досрочно проголосовали немногим более тысячи человек. Основная масса граждан пришла на участки до обеда, в лидерах по количеству проголосовавших город Пинск", - рассказал дипломат. По его словам, избиратели отмечали хорошую организацию досрочного выездного голосования, они воспользовались этим правом, так как не у всех есть возможность добраться до областных центров в день выборов 18 марта.

Российские граждане могли досрочно проголосовать в шести городах Белоруссии: Костюковичах, Пинске, Светлогорске, Солигорске, Молодечно и Мозыре с 10:00 до 18:00 по местному времени (совпадает с мск). Как отметил дипломат, теперь урны с бюллетенями выездного досрочного голосования будут опечатаны и доставлены на избирательные участки по территориальному принципу, где будут храниться до окончания голосования 18 марта. После этого урны будут вскрыты, а результаты подсчитаны.

"Основную часть избирателей мы ждем в основной день выборов", - заключил Маскалев. Ранее в российской дипмиссии в Белоруссии заявили, что ожидают более высокой явки на нынешних президентских выборах, чем в 2012 году. Тогда она составила более 13,5 тыс. человек.

Выборы президента России пройдут 18 марта.