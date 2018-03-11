Досрочное голосование на выборах президента РФ проходит в четырех американских штатах

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России началось в воскресенье в городах Бостон (штат Массачусетс), Олбани (штат Нью-Йорк) и Филадельфия (штат Пенсильвания). Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Нью-Йорке.

#ВыборыПрезидентаРоссии

Генконсульство России в Нью-Йорке @rcgNewYork организует досрочное голосование 11 марта, 10.00-16.00 в городах:

Бостон

Олбани

Филадельфия

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Во всех трех городах Восточного побережья Соединенных Штатов для голосования отведено шесть часов. "Генконсульство России в Нью-Йорке организует досрочное голосование 11 марта, 10:00 - 16:00 (17:00 мск - 23:00 мск) в городах Бостон, Олбани и Филадельфия", - уточняется на странице диппредставительства в Twitter.

В воскресенье сотрудники генконсульства РФ в Сиэтле (штат Вашингтон) организуют также досрочное выездное голосование в городах Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелес. В Сан-Франциско и Сан-Хосе голосование началось в 20:00 мск. В третьем городе штата Калифорния оно стартует в 22:00 мск, информировали ТАСС в генконсульстве в Сиэтле.

Для проведения голосования на территории США 18 марта будут организованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений - в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).