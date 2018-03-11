Российские активисты планируют установить рекорд по обучению наблюдателей для выборов

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Активисты "Национального общественного мониторинга" объявили в Краснодаре старт акции, в ходе которой планируют установить мировой рекорд по обучению наблюдателей для выборов. Об этом ТАСС сообщил федеральный координатор движения Роман Коломейцев.

"Рекорд выражается в одновременном обучении наблюдателей на выборы, до этого в таком количестве [их] не было ни в России, ни в мире. Ожидаем [участие в вебинаре на сайте движения] около 100 тыс. человек со всей России. Эти люди смогут убедиться, честно или нет проходят выборы, контролировать процесс выборов и сообщать о нарушении", - рассказал он.

В пресс-службе "Национального общественного мониторинга" уточнили, что активисты накануне выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта, провели ряд акций в российских городах: где-то устроили танцевальный флешмоб, в другом месте - провели демонстративную уборку города, символизирующую чистоту предстоящих выборов.

В Краснодаре они организовали концерт, на который пришли около 4 тыс. зрителей. Для жителей города выступали группа "Скрэтч", репер Сэт, артист Александр Ф. Скляр. Активисты движения приглашали горожан пройти обучение и стать наблюдателями на предстоящих выборах.