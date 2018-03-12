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Досрочное голосование на выборах президента РФ завершилось в семи городах США

Политика
12 марта, 1:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин отметил, что голосование прошло в спокойном режиме

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ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России завершилось без происшествий в воскресенье в городах Майами (штат Флорида), Атланта (штат Джорджия) Чикаго (штат Иллинойс) и Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин.

"Голосование завершилось. Все прошло без происшествий, в спокойном режиме", - отметил он. По словам Лахонина, "активное содействие в организации процесса и информировании избирателей играют объединения соотечественников". Во всех четырех городах для волеизъявления российских граждан отводилось по восемь часов с 08:00 по 16:00 (15:00 - 23:00 мск).

В посольстве проинформировали, что в Атланте приняли участие как постоянно проживающие в США россияне, так и временно находящиеся граждане из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Кемерово, Москвы, Новосибирска, Пензы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы, Челябинска; республик Северная Осетия - Алания, Татарстан, Чувашия; Краснодарского и Пермского края, Калужской, Курганской, Мурманской, Московской, Нижегородской, Свердловской, Тамбовской, Ульяновской областей и других регионов России. Воспользоваться своим избирательным правом приезжали граждане и из других штатов: Алабамы, Кентукки, Нью-Йорка, Теннесси, Южной и Северной Каролины, а также из федерального округа Колумбия.

Ранее в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке ТАСС сообщили, что голосование в американских городах Бостон (штат Массачусетс), Олбани (штат Нью-Йорк) и Филадельфия (штат Пенсильвания) завершилось без происшествий. В воскресенье досрочное выездное голосование проходит и в калифорнийских городах Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелес. Оно еще не завершено.

Для проведения голосования на территории США 18 марта будут организованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений - в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).

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