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Досрочное голосование на выборах президента РФ завершилось в США

Политика
12 марта, 4:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, марта. /ТАСС

Для проведения голосования на территории США 18 марта будут организованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений

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НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России завершилось в воскресенье в США. Последними проголосовали россияне, проживающие в Сан Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Сиэтле, сотрудники которого организовывали голосование.

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"Инцидентов в первых двух городах не было. Все прошло спокойно. В Лос-Анджелесе обошлось без эксцессов", - сказали в генконсульстве.

Пункты для досрочного голосования были организованы в десяти городах США. Ранее российские граждане проголосовали в Бостоне (штат Массачусетс), Олбани (штат Нью-Йорк), Филадельфии (штат Пенсильвания), Майами (штат Флорида), Атланте (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс) и Миннеаполисе (штат Миннесота)

Для проведения голосования на территории США 18 марта будут организованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений - в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).

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