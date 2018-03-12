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В Забайкалье поступили 20 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней

Политика
12 марта, 6:09 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Все КОИБы будут находиться на избирательных участках в Чите

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ЧИТА, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальский край получил 20 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые используют 18 марта в ходе выборов президента России. Об этом в понедельник ТАСС сообщила представитель регионального избиркома Наталья Козлова.

"В регион поступили 20 новых КОИБов. С учетом тех, что были в Забайкалье раньше, теперь у нас 70 таких комплексов. Все они будут расположены на избирательных участках в Чите", - сказала Козлова.

В Забайкальском крае насчитывается 942 избирательных участка, из которых 111 - в Чите. Более 800 тыс. жителей региона наделены правом голоса.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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