В Забайкалье поступили 20 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней

ЧИТА, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальский край получил 20 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые используют 18 марта в ходе выборов президента России. Об этом в понедельник ТАСС сообщила представитель регионального избиркома Наталья Козлова.

"В регион поступили 20 новых КОИБов. С учетом тех, что были в Забайкалье раньше, теперь у нас 70 таких комплексов. Все они будут расположены на избирательных участках в Чите", - сказала Козлова.

В Забайкальском крае насчитывается 942 избирательных участка, из которых 111 - в Чите. Более 800 тыс. жителей региона наделены правом голоса.

Выборы президента России пройдут 18 марта.