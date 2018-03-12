Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев назначил победителей "Лидеров России" замглавами Минздрава, Минэнерго и МЭР

Политика
12 марта, 9:13 дата обновления: 12 марта, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Новые должности заняли Олег Салагай, Павел Сорокин и Илья Торосов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своими распоряжениями назначил победителей всероссийского конкурса "Лидеры России" Олега Салагая заместителем министра здравоохранения РФ, Павла Сорокина заместителем министра энергетики РФ, Илью Торосова заместителем министра экономического развития РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

Смотрите также
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Конкурс "Лидеры России". Досье

До этого назначения Салагай занимал должность директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России. Кроме того, Салагай входит в состав ряда рабочих групп по линии ВОЗ, БРИКС, двустороннего сотрудничества и является председателем Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Как финалист конкурса "Лидеры России", Салагай получил в наставники руководителя администрации президента Антона Вайно.

Новый замминистра энергетики Павел Сорокин с 2015 года занимал пост руководителя дирекции Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго РФ. В свою очередь, по итогам конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко взял Сорокина к себе в подопечные. Илья Торосов, назначенный замглавы Минэкономразвития, на данный момент является зампредседателя правления АО "Тройка-Д Банк", его наставником стал глава министерства Максим Орешкин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Медведев, Дмитрий Анатольевич Кириенко, Сергей Владиленович Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тереза Мэй проведет заседание Нацкомитета безопасности по делу Скрипаля
2
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
3
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
4
Биатлонист Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент с падением россиянина в гонке КМ
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
7
Минфин: предложения о замене налога на движимое имущество будут готовы в ближайшие месяцы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама