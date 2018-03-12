Новые назначения получили 45 участников конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. 45 участников конкурса талантливых управленцев "Лидеры России" получили новые назначения, в том числе в Администрации президента РФ, федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных и частных корпорациях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба конкурса.

"Состоялись новые назначения участников конкурса "Лидеры России" на высокие должности в Администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации. Общее количество кадровых решений, с учетом ранее произведенных, достигло 45, что подтверждает статус конкурса как эффективного социального лифта", - говорится в сообщении пресс-службы проекта, поступившем в ТАСС. 5 марта сообщалось о том, что первые 14 участников конкурса получили новые назначения и значительные повышения по службе.

В частности, как пояснили в пресс-службе проекта, принято решение о назначении Антона Серикова и Алексея Лысова в администрацию главы государства, в настоящее время они проходят оформление документов. Серикову предложен пост начальника департамента организационного обеспечения управления президента по внутренней политике, Лысову - должность главного советника управления президента по внутренней политике. Победитель конкурса "Лидеры России" Павел Сорокин стал замминистра энергетики Александра Новака, а Олег Салагай, ранее занимавший должность директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава, назначен заместителем министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Илья Торосов стал заместителем министра экономического развития Максима Орешкина, а Татьяна Дьяконова - помощником министра.

Кроме того, проинформировали в пресс-службе "Лидеров России", два назначения состоялись в государственные агентства по развитию Дальнего Востока: начальник отдела корпоративного бизнеса краснодарского филиала "ЮниКредит Банка" Максим Дузь назначен замруководителя агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, а председатель управляющего совета программы "Учитель для России" Федор Шеберстов - директором образовательных проектов агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в ранге советника полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Трех новых министров получили региональные органы власти. Речь идет о Павле Татаренко, который стал министром образования Новгородской области, Александре Бардалееве - новом министре экономики Бурятии и Максиме Терещенко - министре промышленности и геологии Якутии. Еще несколько назначений состоялись на должности замминистров и глав департаментов в Московской и Самарской областях, Бурятии.

Также новые назначенцы из числа участников конкурса "Лидеры России" будут работать в Федеральной налоговой службе, госкорпорации "Роскосмос", Сбербанке РФ.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, "все получившие назначения специалисты - это сильные управленцы, отобранные благодаря эффективной системе поиска профессионалов, которой является конкурс "Лидеры России".

О конкурсе

"Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей". Его задача - создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса - выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

На первый этап конкурса, стартовавший в октябре 2017 года, поступило около 200 тыс. заявок. 89 тыс. человек были допущены до дистанционного этапа конкурса, почти 2,7 тыс. участников вышли в полуфиналы, которые прошли в декабре-январе во всех федеральных округах России.

Финальный этап конкурса состоялся 7-11 февраля в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. По итогам конкурса 300 финалистов получили образовательные гранты размером до одного млн рублей. В программу наставничества вошли 140 участников: 103 победителя и 37 финалистов. Лучшие управленцы России в течение года будут делиться с ними эффективными практиками из собственного опыта.

Выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость обеспечить продвижение современных профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе, в бизнесе, в экономике, науке, на производстве - во всех сферах. Он напомнил о первом конкурсе "Лидеры России", а также целом ряде других проектов по поддержке молодых рабочих, предпринимателей, новаторов, волонтеров, школьников и студентов, которые объединили сотни тысяч молодых людей из всех регионов, "стали важной ступенью в их жизни и профессиональной карьере".

"Россия - страна возможностей" - это открытая платформа для проектов по развитию стратегии социальных лифтов, поддержке значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров и социальных активистов. Платформа на сегодняшний день включает в себя 13 самостоятельных проектов. Линейка проектов рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Наставничество, обеспечивающее связь поколений и преемственность лучших социальных, управленческих и благотворительных практик, - это ключевая особенность проектов открытой платформы "Россия - страна возможностей".