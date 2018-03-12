Девять избирательных участков откроют в Эстонии в день выборов президента РФ

ТАЛЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Девять избирательных участков будет открыто в день выборов президента РФ в Эстонии 18 марта. Об этом сообщило в понедельник посольство России в этой балтийской республике.

"В Эстонии откроются девять избирательных участков - четыре в Таллине, еще четыре в Нарве и один - в Тарту", - говорится в сообщении.

По информации диппредставительства, с учетом пожеланий избирателей все участки в Таллине будут располагаться в историческом центре города в здании посольства России в Эстонии. В Нарве голосование традиционно пройдет в здании генконсульства, а в Тарту - в канцелярии консульского отдела посольства.

Кроме того, посольство России организует досрочное голосование 17 марта. Оно пройдет в здании посольства РФ в Таллине, генконсульства в Нарве, а также в канцелярии консульского отдела в Тарту.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку действиям властей Эстонии и Латвии, не разрешающих РФ открыть дополнительные избирательные участки 18 марта на выборах президента России.

По ее словам, в этой связи было принято решение провести выборы на избирательных участках 17 и 18 марта. В ФРГ и ряде других стран планируется организация бесплатных автобусных трансферов к местам голосования из городов компактного проживания российских граждан, добавила Захарова.