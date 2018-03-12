Медведев поручил провести конференцию по безопасности высокого уровня в Москве 4-5 апреля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобороны провести в Москве конференцию по безопасности высокого уровня. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации.

"Провести 4-5 апреля 2018 года в Москве международную конференцию высокого уровня по вопросам безопасности, - говорится в документе. - Минобороны России образовать организационный комитет по подготовке и проведению конференции и утвердить его состав".

Тем же распоряжением МИД РФ поручено обеспечить выдачу виз участникам и гостям конференции, а также представителям прессы без взимания сборов за их выдачу. МВД и ФСБ поставлена задача обеспечить безопасность граждан и общественного порядка в местах проведения мероприятия и сопутствующей культурно-просветительской программы.

"Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конференции, осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобороны, МИД, МВД и ФСБ в федеральном бюджете на 2018 год", - уточняется в документе.