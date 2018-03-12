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ВЦИОМ: Собчак обладает наивысшим антирейтингом среди кандидатов в президенты

Политика
12 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Самый низкий антирейтинг, как сообщил глава ВЦИОМ, у Владимира Путина. Он не меняется в течение всей кампании и составляет 6%

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак обладает самым большим антирейтингом среди участников предвыборной гонки. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Москве глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он уточнил, что антирейтинг - это доля ответов на вопрос, "за кого вы не проголосуете на выборах ни при каких обстоятельствах".

"Ксения Собчак - лидер антирейтинга. 82% ни при каких обстоятельствах не собираются за нее голосовать. Кстати, этот антирейтинг не рос на протяжении всей кампании", - сказал Федоров.

По его словам, антирейтинг Максима Сурайкина ("Коммунисты России") составляет 18%, Бориса Титова (Партия Роста) - 19%, Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз") - 19%. "По этим трем кандидатам динамики не было никакой в течение трех месяцев", - отметил Федоров. Глава ВЦИОМ сообщил, что антирейтинг кандидата от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина "подрос за два месяца с 20% до 24%".

Федоров уточнил, что антирейтинги Явлинского и Жириновского не изменились за два месяца и составляют 33% и 36% соответственно. "Кстати, это интересный момент, потому что раньше Жириновский был лидером по антирейтингам. Сегодня мы видим, что у него антирейтинг на уровне Явлинского, казалось бы, такого мягкого, пушистого, как он о себе недавно заявил, сметанного", - подчеркнул глава ВЦИОМ. Федоров отметил, что у Владимира Путина самый низкий антирейтинг, он не менялся на протяжении кампании и составляет 6%.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
Выборы президента РФ - 2018
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