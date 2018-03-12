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Жириновский заявил, что будет требовать отставки Памфиловой с поста главы ЦИК

Политика
12 марта, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

По словам лидера ЛДПР, недовольство вызвано, в первую очередь, организацией дебатов на президентских выборах

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский заявил, что намерен требовать отставки Эллы Памфиловой с поста председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Основное недовольство Жириновского деятельностью Центризбиркома связано с организацией дебатов на президентских выборах. ЛДПР, уточнил ее лидер, предлагала ЦИК разделить кандидатов на 3 группы: первой отдать Первый канал, второй группе - эфир "России 1" и третьей - "ТВ Центр", а от радио вообще отказаться или оставить доверенным лицам. "Но нам не пошли навстречу", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

"Такой ЦИК, конечно, нам не нужен, мы будем требовать смены руководителя", - заявил политик.

По словам Жириновского, ЛДПР может предложить назначить главой Центризбиркома экс-депутата от фракции либерал-демократов, члена ЦИК РФ Сергея Сироткина. "Сироткин у нас есть, а если он не будет защищать меня достойно на всех заседаниях ЦИК, и его заменим", - добавил лидер партии.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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Персоны
Сироткин, Сергей Олегович Памфилова, Элла Александровна Жириновский, Владимир Вольфович
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