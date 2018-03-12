Жириновский заявил, что будет требовать отставки Памфиловой с поста главы ЦИК

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский заявил, что намерен требовать отставки Эллы Памфиловой с поста председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Основное недовольство Жириновского деятельностью Центризбиркома связано с организацией дебатов на президентских выборах. ЛДПР, уточнил ее лидер, предлагала ЦИК разделить кандидатов на 3 группы: первой отдать Первый канал, второй группе - эфир "России 1" и третьей - "ТВ Центр", а от радио вообще отказаться или оставить доверенным лицам. "Но нам не пошли навстречу", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

"Такой ЦИК, конечно, нам не нужен, мы будем требовать смены руководителя", - заявил политик.

По словам Жириновского, ЛДПР может предложить назначить главой Центризбиркома экс-депутата от фракции либерал-демократов, члена ЦИК РФ Сергея Сироткина. "Сироткин у нас есть, а если он не будет защищать меня достойно на всех заседаниях ЦИК, и его заменим", - добавил лидер партии.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.