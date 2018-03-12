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Мэрия Москвы согласовала на 19 марта митинг по обсуждению итогов выборов президента РФ

Политика
12 марта, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Предполагаемое место для проведения акции - Суворовская площадь

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проведение митинга, приуроченного к президентским выборам, 19 марта на Суворовской площади в центре города. Об этом сообщил в понедельник ТАСС сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Согласован митинг 19 марта с 18:00 до 20:30 в сквере Суворовской площади, у памятника А. Суворову. Цель акции - обсуждение итогов выборов президента РФ. Количество участников - до тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее активисты подали заявку на проведение акции на Пушкинской площади. В том случае, если власти не согласуют выбранную локацию, организаторы митинга предложили мэрии в качестве альтернативных площадок Тверской бульвар (у памятника К. Тимирязеву), Новопушкинский сквер, Суворовскую площадь и Чистопрудный бульвар (у памятника А. Грибоедову).

Ранее о намерении 19 марта провести митинг на Пушкинской площади заявлял представитель оппозиционной организации "Левый фронт" Сергей Удальцов. По его словам, "процесс согласования митинга будет скоординирован с КПРФ и другими оппозиционными силами".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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