Роскомнадзор напоминает о запрете на публикацию соцопросов по выборам с 13 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор напоминает, что с 13 до 19 марта СМИ запрещено публиковать результаты соцопросов и прогнозы результатов по президентским выборам.

"Согласно ст. 47 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", запрет на опубликование такого рода информации вводится за пять дней до выборов. Действует запрет и в день голосования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Отмечается, что за нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

Выборы президента России пройдут 18 марта.