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Роскомнадзор напоминает о запрете на публикацию соцопросов по выборам с 13 марта

Политика
12 марта, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

За нарушение требований закона "О выборах президента Российской Федерации" предусмотрена административная ответственность

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор напоминает, что с 13 до 19 марта СМИ запрещено публиковать результаты соцопросов и прогнозы результатов по президентским выборам.

"Согласно ст. 47 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", запрет на опубликование такого рода информации вводится за пять дней до выборов. Действует запрет и в день голосования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Отмечается, что за нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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