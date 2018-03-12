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Москва стала лидером по количеству жалоб в ЦИК на нарушения в ходе избирательной кампании

Политика
12 марта, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Глава ЦИК отметила, что Москва всегда в лидерах по количеству жалоб, "поскольку большой мегаполис, здесь наибольшая концентрация наблюдателей"

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Центризбирком России получил 386 жалоб на возможные нарушения избирательного законодательства в ходе предвыборной президентской кампании. Наибольшее количество обращений поступило из Москвы и Московской области. Об этом сообщила в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.

"На сегодняшний день у нас того, что мы можем действительно назвать жалобами о возможных нарушениях, из всего огромного массива [обращений] всего 386", - сказала она на заседании рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб.

Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы - 56 обращений. "Москва всегда [в лидерах], поскольку большой мегаполис, здесь наибольшая концентрация наблюдателей", - отметила Памфилова.

На втором месте - Подмосковье (35 жалоб), на третьем - Санкт-Петербург (28 жалоб). Также большое количество жалоб поступило из Челябинской области, Чувашии, Тульской области, Ставропольского края, проинформировала глава ЦИК.

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