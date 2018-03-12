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ЦИК: более 4,2 млн человек изъявили желание голосовать не по месту регистрации

Политика
12 марта, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Элла Памфилова напомнила, что 12 марта завершается прием заявлений в любом территориальном или участковом избиркоме

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 4,2 млн россиян подали заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.

"На сегодняшний день уже подано свыше 4 млн 250 тыс. таких заявлений", - сказала она.

Памфилова напомнила, что 12 марта завершается прием заявлений в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации.

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