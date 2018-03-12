МИД РФ назвал абсурдной выдумкой публикации о вмешательстве России в выборы в Албании

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Предположения о якобы имевшем место вмешательстве России в парламентские выборы в Албании в 2017 году - абсурдная выдумка, направленная на подрыв отношений между Москвой и Тираной. Об этом в понедельник заявили в МИД РФ.

"Обратили внимание на статью, размещенную 6 марта на сайте американского журнала Mother Jones и перепечатанную рядом албанских газет, о якобы вмешательстве России в парламентские выборы 2017 года в Албании, - отметили в министерстве. - Указанный материал - очередная абсурдная, вызывающая глубокое сожаление и недостойная подробных комментариев выдумка. Подобные спекуляции укладываются в контекст грязной информационной кампании, развязанной против России западными СМИ".

На Смоленской площади указали, что цель таких публикаций - навязать искаженное представление о России и подорвать возможные позитивные подвижки в сотрудничестве Москвы и Тираны.

"Подчеркиваем, что, в отличие от ряда западных государств, Россия твердо придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, включая Албанию, - продолжили в дипведомстве. - В очередной раз подтверждаем готовность к общению и открытому сотрудничеству со всеми политическими силами Албании в интересах развития диалога".