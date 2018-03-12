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Памфилова заявила, что слова Жириновского об ее отставке вызывают недоумение

Политика
12 марта, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

По словам Памфиловой, "проблема не в ЦИК, а в самих кандидатах, которые не смогли между собой договориться"

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Требование лидера ЛДПР Владимира Жириновского об отставке председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой вызывают у нее недоумение. Об этом она сама сообщила в понедельник журналистам.

Ранее лидер ЛДПР и кандидат в президенты России от партии Владимир Жириновский заявил, что намерен требовать отставки Памфиловой с поста председателя ЦИК.

Основное недовольство Жириновского деятельностью Центризбиркома связано с организацией дебатов на президентских выборах. ЛДПР, уточнил ее лидер, предлагала ЦИК разделить кандидатов на три группы: первой отдать эфир на Первом канале, второй - эфир "России 1" и третьей - "ТВ Центра", а от дебатов на радио вообще отказаться или оставить их доверенным лицам. Но в ЦИК, по словам Жириновского, "не пошли навстречу" ЛДПР. Жириновский уточнил, что ЛДПР может предложить назначить главой Центризбиркома экс-депутата от фракции либерал-демократов, члена ЦИК Сергея Сироткина.

"Я считаю, что это все перевернуто с ног на голову. Формат дебатов был в их руках, проблема не в ЦИК, а в самих кандидатах, которые не смогли между собой договориться. <...> У меня ничего, кроме недоумения, эти заявления не вызывают", - прокомментировала заявление Жириновского Памфилова.

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Персоны
Сироткин, Сергей Олегович Памфилова, Элла Александровна Жириновский, Владимир Вольфович
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