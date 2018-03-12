В Москве НКО проведут десятки акций с призывом проголосовать на выборах президента

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Представители некоммерческих организаций (НКО) планируют провести более 60 акций в каждом округе Москвы с призывом проголосовать на выборах президента РФ 18 марта. Об этом сообщил в рамках встречи с представителями НКО председатель столичного избиркома Валентин Горбунов.

"Ваша инициатива в последние дни перед выборами еще раз людям объяснить важность предстоящих выборов, а иногда даже убедить сходить на выборы, когда решается судьба всей страны на ближайшие шесть лет, важна. Я думаю, вы тоже ощущаете, что личного общения людям не хватает. Если с нашей стороны какая-то помощь в эти дни понадобится - наши двери всегда открыты, всегда рады помочь", - сказал Горбунов.

Как уточняется в раздаточных материалах к мероприятию, накануне голосования общественники выступили с инициативой организовать более 60 акций под слоганом #Явыбираюсам в каждом округе Москвы. Лидеры 48 НКО проинформируют москвичей о необходимости прийти на избирательные участки в день голосования и сделать свой выбор. К акции уже присоединились более 3 тыс. представителей НКО.

Представители НКО в свою очередь попросили главу столичного избиркома рассмотреть возможность предоставить помещение для сбора общественников. Горбунов предложил активистам использовать для этих целей кабинет в здании Мосгорибиркома.

В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев предложил представителям НКО помещение в Доме Союзов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.