Песков: нет оснований полагать, что Путин будет голосовать не в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока не в курсе, где конкретно проголосует Владимир Путин на президентских выборах 18 марта.

"Я пока не могу сказать, где будет голосовать президент. Традиционно он это делает в Москве, - сказал Песков. - Каких-то оснований полагать, что будет выбрано другое место, у меня нет".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, планирует ли глава государства посетить Крым 14 марта, Песков ответил утвердительно. "Что касается поездки в Крым, она действительно готовится", - сказал он.