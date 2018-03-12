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Путин на этой неделе не сможет встретиться с представителем президента Южной Кореи

Политика
12 марта, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Это связано с плотным рабочим графиком президента, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на этой неделе не планирует встречаться с начальником Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном, поскольку последние предвыборные дни у главы государства сильно загружены.

"Эта неделя предвыборная, поэтому и помимо этого рабочий график президента достаточно загружен, ряд региональных поездок предусмотрен, поэтому пока такой встречи в программе президента нет на этой неделе", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он признался, что не может пока говорить про следующую неделю.

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён 13 марта прибудет с двухдневным рабочим визитом в Москву, сообщил ТАСС в понедельник сообщил источник в дипломатических кругах.

Как сообщили зарубежные СМИ, в понедельник Чон Ый Ён и член Госсовета Китая Ян Цзечи обсудили на встрече итоги визита южнокорейской делегации в Пхеньян 5-6 марта. Целью визита было обеспечение сближения двух государств, а также налаживание диалога между КНДР и США. В ходе визита состоялась четырехчасовая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи.

Позже на прошедшем в резиденции президента Южной Кореи брифинге было объявлено, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в апреле саммита лидеров двух корейских государств. Кроме того, Ким Чен Ын заявил о готовности начать прямые переговоры по нормализации отношений с США, в ходе которых обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Он также пообещал заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.

8 марта в Белом доме сообщили, что Чон Ый Ён посетил Вашингтон, где был принят президентом США Дональдом Трампом.

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