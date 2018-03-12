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Песков: дело Скрипаля не является вопросом России

Политика
12 марта, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль не получал официальных заявлений о причастности России к инциденту

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не является вопросом Москвы, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу [Скрипаля]. Речь идет о разных информационных упражнениях в британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью", - сказал журналистам представитель Кремля. По его мнению, "соответствующим образом надо относиться к этим сообщениям".

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Песков вновь повторил: "Мы не слышали каких-либо официальных заявлений на этот счет". "В любом случае, это не является нашим вопросом", - подчеркнул представитель Кремля. И пояснил: "Упомянутый гражданин России работал на одну из специальных служб Великобритании, происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоем образом не является вопросом Российской Федерации или тем более - руководства Российской Федерации".

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в английском Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

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