Песков считает критику Путина в свой адрес "нормальным рабочим процессом"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает критику в свой адрес со стороны российского лидера Владимира Путина "нормальным рабочим процессом", потому что глава государства - "очень требовательный начальник".

Об этом Песков заявил журналистам, комментируя критическое замечание, которое сделал о его работе Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

"Работа с президентом всегда сопровождается критикой", - подчеркнул представитель Кремля. "Мы неоднократно рассказывали, что президент - очень требовательный человек, требовательный начальник, - пояснил он. - Это абсолютно нормальный рабочий процесс".

"Критика бывает иногда более напряженной, иногда менее напряженной", - добавил Песков. Он отметил, что любого пресс-секретаря рано или поздно критикует руководство. В противном случае "это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает", считает он.

Отвечая на вопрос о том, всегда ли Песков в своих публичных комментариях излагает точку зрения Кремля или иногда высказывает лишь собственное мнение, он подчеркнул: "Я никогда частное мнение свое [в публичных комментариях] не излагаю".

Ранее Путин заявил в интервью NBC: "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"