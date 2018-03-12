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Путин внес на ратификацию договор с Киргизией о военно-техническом сотрудничестве

Политика
12 марта, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Согласно пояснительной записке, взаимные поставки продукции военного назначения будут осуществляться по контрактам без выдачи лицензий на ввоз (вывоз)

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между РФ и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества. Информация об этом опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документом, подписанным в Москве 20 июня 2017 года, определяется порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения. Согласно пояснительной записке, они "будут осуществляться по контрактам, заключаемым уполномоченными организациями, без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного назначения".

В сопроводительных документах также отмечается, что "договором предусматривается установление благоприятного режима взаимодействия в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации, продления сроков использования, а также утилизации вооружения и военной техники". Ратификация документа не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета.

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