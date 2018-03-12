Песков: кампания ЦИК РФ по продвижению выборов легитимна

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не сомневается в легитимности проводимой ЦИК активной предвыборной кампании, в том числе и в части призыва к избирателям прийти на участки 18 марта.

"Призывы и, скажем так, кампания ЦИКа по продвижению выборов, по продвижению голосования абсолютно легитимно ведется в соответствии с действующим законодательством, поэтому подобные рассуждения абсолютно беспочвенны", - сказал он, комментируя вопрос о том, не являются ли столь активные призывы ЦИК принять участие в голосовании попыткой обеспечить более высокий результат для кандидата в президенты Владимира Путина.

При этом Песков в целом переадресовал этот вопрос политологам.