"Национальный общественный мониторинг" передал в ОП РФ 70 тыс. заявлений от наблюдателей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сеть общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) передала Общественной палате (ОП) РФ порядка 70 тыс. заявлений от своих наблюдателях. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов.

"Сегодня НОМ в рамках соглашения с ОП РФ об общественном наблюдении на президентских выборах передал 70 тыс. данных на своих наблюдателей", - сказал Точенов.

По его словам, палата в настоящий момент только принимает документы от НОМ, и в ближайшее время пройдет "проработка этих документов".

Федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев отметил, что передача документов ОП РФ является "историческим моментом". "Благодаря ОП РФ наблюдатели от НОМ смогут наблюдать на выборах президента 18 марта на избирательных участках по всей России", - сказал Коломойцев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Ранее, 5 марта, совет ОП РФ утвердил положение о порядке назначения наблюдателей от Общественной палаты на выборах президента РФ. Согласно положению, общественные объединения, НКО или иные объединения граждан должны представить полный пакет документов, куда входят заявление, подтверждающие документы от общественной организации, сведения о кандидате и другое.

ОП РФ заключила соглашения об общественном наблюдении с общественными организациями, куда, помимо НОМ, вошли Ассоциация юристов России, Союз журналистов России, Российский союз молодежи, Всероссийское общество охраны природы, Российский союз сельской молодежи, Российское общество "Знание". Подобным же образом региональные общественные палаты заключают соглашения с региональными общественными организациями. Всего таких соглашений насчитывается уже более тысячи, общее количество желающих стать общественным наблюдателем достигло 130 тыс. человек по всей России.