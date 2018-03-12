Дочь и внучка Памфиловой будут наблюдателями на выборах президента

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ее дочь и внучка хотели записаться наблюдателями на выборах президента РФ 18 марта в Москве, но не успели; они будут наблюдать за голосованием в других регионах.

"В Москве аншлаг. У меня, например, дочь и внучка хотели записаться, но уже не успели в Москве", - сказала Памфилова в понедельник на обучении наблюдателей от Общественной палаты Москвы.

По словам главы ЦИК, ее дочь и внучка "направили свои стопы в другие регионы".