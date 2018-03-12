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Володин: Россия смогла преодолеть западные санкции благодаря консолидации общества

Политика
12 марта, 16:01 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 12, марта. /ТАСС

Председатель Госдумы подчеркнул, что "Россия как одно целое преодолевает вызовы"

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ТВЕРЬ, 12 марта. /ТАСС/. Россия смогла преодолеть западные санкции благодаря консолидации общества и поддержке российскими гражданами курса президента страны. Об этом заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на форуме представителей муниципальных образований Тверской области.

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"Те санкции, которые были введены в отношении нашего государства, ставили как раз задачей остановить развитие России. Россия за прошедшие буквально 17 лет прошла огромный путь. Это путь успехов, путь преодоления серьезных проблем и вызовов", - заявил спикер.

Он напомнил, что в 2000 году бюджет РФ по доходной части составлял менее одного трлн рублей. "Бюджет, который мы приняли на 2018 год, составляет порядка 16 трлн рублей. Представьте себе, с чего мы начинали, и, собственно, на какие решения мы вышли", - подчеркнул Володин.

Парламентарий обратил внимание на "высокую консолидацию общества в решении задач, которые стоят перед страной". "И мы с вами видим, что те вызовы, с которыми мы столкнулись в результате санкций, общество преодолело. И благодаря консолидации, благодаря тому, что граждане поддержали курс президента, мы смогли пройти кризисы 2009 года и этот непростой период недружественной политики, непростой период санкций на протяжении последних четырех лет", - указал он.

По мнению Володина, "все это еще раз подчеркивает, что Россия как одно целое преодолевает вызовы". "И, конечно, все понимают, что санкционная политика - это попытка остановить развитие России, чтобы Россия вернулась в 1990-е годы, сделать хотят нас слабыми, убрать как конкурента с мирового уровня. Но это не получится", - уверен спикер Госдумы.

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