Володин: Россия смогла преодолеть западные санкции благодаря консолидации общества

ТВЕРЬ, 12 марта. /ТАСС/. Россия смогла преодолеть западные санкции благодаря консолидации общества и поддержке российскими гражданами курса президента страны. Об этом заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на форуме представителей муниципальных образований Тверской области.

"Те санкции, которые были введены в отношении нашего государства, ставили как раз задачей остановить развитие России. Россия за прошедшие буквально 17 лет прошла огромный путь. Это путь успехов, путь преодоления серьезных проблем и вызовов", - заявил спикер.

Он напомнил, что в 2000 году бюджет РФ по доходной части составлял менее одного трлн рублей. "Бюджет, который мы приняли на 2018 год, составляет порядка 16 трлн рублей. Представьте себе, с чего мы начинали, и, собственно, на какие решения мы вышли", - подчеркнул Володин.

Парламентарий обратил внимание на "высокую консолидацию общества в решении задач, которые стоят перед страной". "И мы с вами видим, что те вызовы, с которыми мы столкнулись в результате санкций, общество преодолело. И благодаря консолидации, благодаря тому, что граждане поддержали курс президента, мы смогли пройти кризисы 2009 года и этот непростой период недружественной политики, непростой период санкций на протяжении последних четырех лет", - указал он.

По мнению Володина, "все это еще раз подчеркивает, что Россия как одно целое преодолевает вызовы". "И, конечно, все понимают, что санкционная политика - это попытка остановить развитие России, чтобы Россия вернулась в 1990-е годы, сделать хотят нас слабыми, убрать как конкурента с мирового уровня. Но это не получится", - уверен спикер Госдумы.