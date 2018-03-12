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Патрушев 13-14 марта проведет в Белоруссии консультации по вопросам безопасности

Политика
12 марта, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В мероприятии также поучаствуют представители министерств и ведомств двух стран

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 13-14 марта консультации в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Республики Белоруссия Станислав Зась проведут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

Консультации пройдут во исполнение плана сотрудничества между аппаратами Советов безопасности России и Белоруссии.

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