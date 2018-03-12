Патрушев 13-14 марта проведет в Белоруссии консультации по вопросам безопасности

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 13-14 марта консультации в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Республики Белоруссия Станислав Зась проведут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

Консультации пройдут во исполнение плана сотрудничества между аппаратами Советов безопасности России и Белоруссии.