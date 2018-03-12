Памфилова: наблюдатели из числа сторонников Навального будут востребованы на выборах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что все наблюдатели, в том числе представители движения "Голос" и сторонники блогера Алексея Навального, будут востребованы во время выборов президента РФ 18 марта.

Выступая на обучении наблюдателей от Общественной палаты Москвы, Памфилова подчеркнула, что все наблюдатели будут востребованы. Она напомнила, что ранее в прессе появилась информация, что ЦИК не аккредитовал для работы на участках представителей созданного сторонниками Навального издания "Левиафан", которые собирались наблюдать за выборами. Также не аккредитованы Центризбиркомом наблюдатели от издания "Молния", среди которых много представителей движения "Голос".

"От Навального, от "Голоса" - все наблюдатели, которые вдруг окажутся невостребованными, я вам обещаю лично, что мы постараемся, чтобы все, кто желает наблюдать, все, кто проявляет к этому интерес, кто прошел какое-то обучение, они будут востребованы. Мы в этом заинтересованы", - подчеркнула Памфилова.