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Памфилова проголосует 18 марта не по месту регистрации

Политика
12 марта, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В день выборов глава ЦИК будет находиться в Центризбиркоме

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова написала заявление о голосовании по месту пребывания, так как в день выборов президента 18 марта будет на рабочем месте.

"Я вот успела. Поскольку мне надо быть уже с ночи в Центризбиркоме, я тоже открепилась", - сказала она в понедельник на обучении наблюдателей от Общественной палаты Москвы.

12 марта завершается прием заявлений о голосовании по месту пребывания в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации. На сегодняшний день заявления подали более 4,25 млн человек.

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