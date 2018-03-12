Памфилова проголосует 18 марта не по месту регистрации

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова написала заявление о голосовании по месту пребывания, так как в день выборов президента 18 марта будет на рабочем месте.

"Я вот успела. Поскольку мне надо быть уже с ночи в Центризбиркоме, я тоже открепилась", - сказала она в понедельник на обучении наблюдателей от Общественной палаты Москвы.

12 марта завершается прием заявлений о голосовании по месту пребывания в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации. На сегодняшний день заявления подали более 4,25 млн человек.