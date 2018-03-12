В посольстве РФ в Дамаске опровергли сообщения о прекращении работы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Информация об отъезде из Дамаска персонала российского посольства, появившаяся в арабских социальных сетях, не соответствует действительности.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Дамаске.

"Мы на месте, мы все работаем, как вы слышите", - сказал по телефону собеседник. В посольстве также порекомендовали за официальной информацией о работе диппредставительства обращаться в Департамент информации и печати МИД РФ.

Ранее в некоторых арабских соцсетях со ссылкой на источники боевиков появилась информация о том, будто посол РФ в Сирии и персонал посольства в Дамаске покинули город.