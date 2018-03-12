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Памфилова назвала уникальным опыт Москвы по наблюдению за выборами

Политика
12 марта, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Общественный штаб Москвы очень творчески подходит к рассмотрению проблем, считает глава ЦИК

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова положительно оценила работу общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве.

"В Москве на протяжении нескольких лет наработан уникальный опыт наблюдения за процессом голосования", - сказала она в понедельник журналистам.

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"Я очень рада, что общественный штаб Москвы продолжает хорошие традиции, очень творчески подходит к рассмотрению проблем, которые возникают, есть обратная связь с общественными организациями, которые заинтересованы в наблюдении, уже полностью набрали пул наблюдателей", - отметила глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что опыт Москвы по организации наблюдения за выборами полезен для регионов. Глава ЦИК поблагодарила власти Москвы за то, что они за счет средств регионального бюджета оборудовали участки комплексами обработки избирательных бюллетеней, а также обеспечили стопроцентный охват участков видеонаблюдением.

В ходе обучения наблюдателей от Общественной палаты Москвы Памфилова отметила хорошую работу властей столицы с жалобами. "Я хотела бы поблагодарить Москву - и штаб, и руководство города", - сказала она.

Памфилова пояснила, что по всем жалобам на возможные нарушения, поступившие в ЦИК из Москвы, ведомство направляло материалы столичному правительству. "Москва моментально отреагировала", - подчеркнула глава ЦИК. Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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