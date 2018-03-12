Памфилова пообещала защитить от репрессий граждан, сообщивших о нарушениях на выборах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова пообещала лично проконтролировать, чтобы никто из граждан, сообщивших о нарушениях в ходе избирательной кампании, не был наказан руководством на работе или учебе.

"Ни один человек, который написал сообщение, когда он выявил то или иное нарушение, ни в коем случае не должно быть в отношении него никаких репрессий. Я лично беру это на контроль", - сказала она в понедельник на обучении наблюдателей от Общественной палаты Москвы.

Памфилова отметила, что ЦИК поблагодарит граждан, "которые проявляют эту активность, гражданскую позицию и вскрывают эти нарушения".

"Не надо ничего бояться. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы они ходили с гордо поднятой головой и никто, никакой руководитель техникума, вуза, предприятия не смог каким-то образом на них воздействовать, чтобы они не понесли потери за свою гражданскую позицию", - подчеркнула глава Центризбиркома.

Выборы президента России пройдут 18 марта.