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Володин предложил создать в заксобраниях рабочие группы для реализации послания президента

Политика
12 марта, 16:50 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 12, марта. /ТАСС

Председатель Госдумы отметил, что такие коммуникации помогают повышать качество принимаемых решений

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ТВЕРЬ, 12 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым подумать о создании в каждом региональном законодательном собрании рабочих групп для реализации Послания президента РФ Федеральному собранию.

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"Хотелось бы сегодня попросить, чтобы в рамках регионального законодательного собрания была создана рабочая группа, с которой мы могли бы, общаясь, обсуждать конкретные вопросы законодательного обеспечения послания", - заявил он в понедельник, выступая на форуме представителей муниципальных образований Тверской области.

На его взгляд, "вообще было бы правильно в каждом региональном законодательном собрании создать такие рабочие группы". "Нужно выслушать мнение и экспертов, и депутатов муниципального, регионального уровней, и представителей различных социальных сфер, и деловых сообществ. Такие коммуникации помогают повышать качество принимаемых решений", - отметил Володин.

Политик считает, что "при реализации послания, возможно, будут законопроекты совместного ведения". "Было бы правильно сейчас, не дожидаясь обсуждения их Госдумой, подумать на уровне заксобраний и подготовиться к принятию законов", - предложил спикер.

Володин принял в понедельник участие в форуме представителей муниципальных образований Тверской области. На площадке форума депутаты городских и сельских поселений - 3,6 тыс. участников - обсудили задачи и проблемы в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также вопросы реализации Послания президента РФ Федеральному собранию.

Ранее Володин в рамках рабочей поездки в свой избирательный округ - Саратовскую область - принял участие в аналогичном форуме и провел встречи с депутатами городских и сельских поселений всех районов области. По итогам этих встреч спикер отметил, что "такая форма обсуждения крайне важна для обратной связи и понимания на ситуации на местах, так как депутаты сельских и городских муниципальных образований ближе всего к избирателю". Он также выразил уверенность, что "встречи с депутатами городского и поселкового уровня показывают, что они востребованы и как постоянный формат отчета перед избирателями".

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