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Путин советует британцам самим разобраться с отравлением Скрипаля перед обсуждением с РФ

Политика
12 марта, 16:56 дата обновления: 12 марта, 16:59 UTC+3

Российский лидер подчеркнул в беседе с журналистом Би-би-си, что приехал в Краснодар заниматься вопросами сельского хозяйства

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Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.

Во время осмотра здесь селекционной теплицы Национального центра зерна журналист Би-би-си спросил главу государства, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент. Путин ответил: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать".

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При этом российский лидер подчеркнул, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не является вопросом Москвы. "Мы не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу [Скрипаля]. Речь идет о разных информационных упражнениях в британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью", - сказал журналистам представитель Кремля. По его мнению, "соответствующим образом надо относиться к этим сообщениям".

Песков вновь повторил: "Мы не слышали каких-либо официальных заявлений на этот счет". "В любом случае, это не является нашим вопросом", - подчеркнул представитель Кремля. И пояснил: "Упомянутый гражданин России работал на одну из специальных служб Великобритании, происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации или тем более - руководства Российской Федерации".

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

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