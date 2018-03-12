Все московские наблюдатели за выборами президента РФ успешно прошли обучение

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Около пяти тыс. человек успешно прошли обучение по наблюдению за выборами президента РФ на избирательных участках Москвы. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в столице, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Впервые в истории России Общественная палата города Москвы выдвигает от своего имени наблюдателей на участковые избирательные комиссии города Москвы. Сегодня мы заканчиваем их обучение, которое прошли более 4,8 тысяч человек. Обучение все наблюдатели прошли успешно, все обладают необходимыми знаниями и определенными компетенциями", - сказал Шапошников по итогам заключительного занятия с московскими наблюдателями за выборами президента РФ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.